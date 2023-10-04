Dolar
27.56
Euro
28.98
Altın
1,820.18
ETH/USDT
1,648.70
BTC/USDT
27,729.00
BIST 100
8,333.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Luan Peres ameliyat edildi

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres'in sol dizinden ameliyat edildiğini duyurdu.

Hilmi Sever, Süha Gür  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Luan Peres ameliyat edildi

İstanbul, Trnava

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Luan Peres, Almanya'nın Münih şehrinde sol dizinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Tedavi ve rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe Spartak Trnava maçına hazır

Öte yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 2. maçında yarın Slovakya'nın Spartak Trnava ekibine konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesi son antrenmanını müsabakanın oynanacağı Antona Malatinskeho Stadı'nda gerçekleştirdi.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların pas ve koordinasyon çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Sarı-lacivertliler, yarın TSİ 22.00'de Spartak Trnava ile karşılaşacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars'ta aile sağlığı merkezinde görevli doktoru darbeden zanlı tutuklandı
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait 22 hedef imha edildi
Türkiye'deki su havzalarının kuraklık yönetim planlarıyla korunması hedefleniyor
Ozon tabakasındaki delik en büyük genişliklerinden birine ulaştı
TDT üyesi ülkelerin Dışişleri Bakan Yardımcıları İstanbul'da bir araya geldi

Benzer haberler

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Luan Peres ameliyat edildi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Luan Peres ameliyat edildi

Futbolda Hırvatistan-Türkiye maçının genel bilet satışı başladı

Galatasaray Kulübünden İngiliz makamlarına tepki

Ajax, eski teknik direktörü Louis van Gaal'i danışman olarak göreve getirdi

Ajax, eski teknik direktörü Louis van Gaal'i danışman olarak göreve getirdi
UEFA, Türkiye'nin İtalya ile ortak EURO 2032 adaylık başvurusunu değerlendirmeye aldı

UEFA, Türkiye'nin İtalya ile ortak EURO 2032 adaylık başvurusunu değerlendirmeye aldı

Chicago Fire, Messi'nin oynamama ihtimali nedeniyle bilet fiyatlarında teşvike yöneldi

Chicago Fire, Messi'nin oynamama ihtimali nedeniyle bilet fiyatlarında teşvike yöneldi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet