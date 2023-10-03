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Spor, Futbol

Futbolda Hırvatistan-Türkiye maçının bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda deplasmanda Hırvatistan ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Emrah Oktay  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
Futbolda Hırvatistan-Türkiye maçının bilet satışı başladı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 12 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te Opus Arena Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

Hırvatistan maçının genel bilet satışları ise yarın saat 17.00'de başlayacak.

"www.passo.com.tr" ve Passo Mobil Uygulama'dan satılacak biletlerde Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Hırvatistan-Türkiye maçının misafir tribün bilet satış fiyatları 400 lira olarak belirlendi.


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