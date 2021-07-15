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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dost ve kardeş Afganistan’a desteğimiz sürecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve Afgan mevkidaşı Atmar ile görüştü. Çavuşoğlu, dost ve kardeş Afganistan’a desteklerinin süreceğini söyledi.

Muhammet Tarhan   | 15.07.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dost ve kardeş Afganistan’a desteğimiz sürecek

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar ile bir araya geldi.

Özbekistan’ın ev sahipliği yaptığı "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar" konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Taşkent'e gelen Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve Afgan mevkidaşı Atmar ile kalıcı barış çabalarını görüştüğünü belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "Dost ve kardeş Afganistan’a desteğimiz sürecek." ifadesine yer verdi.

Çavuşoğlu, bir diğer paylaşımında Belarus Başbakan Birinci Yardımcısı Nikolay Snopkov ile verimli bir görüşme yaptıklarını kaydederek "İlişkilerimizi karşılıklı yarar temelinde geliştireceğiz." ifadesini kullandı.

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