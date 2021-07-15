Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dost ve kardeş Afganistan’a desteğimiz sürecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve Afgan mevkidaşı Atmar ile görüştü. Çavuşoğlu, dost ve kardeş Afganistan’a desteklerinin süreceğini söyledi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar ile bir araya geldi.
Özbekistan’ın ev sahipliği yaptığı "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar" konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Taşkent'e gelen Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve Afgan mevkidaşı Atmar ile kalıcı barış çabalarını görüştüğünü belirtti.
Bakan Çavuşoğlu, "Dost ve kardeş Afganistan’a desteğimiz sürecek." ifadesine yer verdi.
Çavuşoğlu, bir diğer paylaşımında Belarus Başbakan Birinci Yardımcısı Nikolay Snopkov ile verimli bir görüşme yaptıklarını kaydederek "İlişkilerimizi karşılıklı yarar temelinde geliştireceğiz." ifadesini kullandı.
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#Afganistan CB Gani ve DB Atmar’la kalıcı barış çabalarını görüştük. Dost ve kardeş Afganistan’a desteğimiz sürecek.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 15, 2021
Discussed efforts for lasting peace in #Afghanistan w/Pres @ashrafghani & FM @MHaneefAtmar. Our support to friendly&brotherly Afghanistan will continue.🇹🇷🇦🇫 pic.twitter.com/g5sS31yNj2