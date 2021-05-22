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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi Kubis ile görüştü

Muhammet Tarhan   | 22.05.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi Kubis ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile Antalya'da bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Kubis ile görüşmesine ilişkin bir fotoğraf paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, Kubis ile Libya'daki son gelişmeleri değerlendirdiklerini belirtti.

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