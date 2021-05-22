Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi Kubis ile görüştü
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile Antalya'da bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Kubis ile görüşmesine ilişkin bir fotoğraf paylaştı.
Bakan Çavuşoğlu, Kubis ile Libya'daki son gelişmeleri değerlendirdiklerini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.