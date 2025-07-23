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Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan, Eskişehir'deki orman yangını şehitleri için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sefa Bilgitekin  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan, Eskişehir'deki orman yangını şehitleri için taziye mesajı

Ankara

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Eskişehir Seyitgazi'de çıkan orman yangınını söndürmeye çalışırken alevlerin arasında kalarak şehit olan 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimize Allah'tan rahmet diliyor; ailelerine, sevenlerine, orman teşkilatımıza ve sivil toplum camiamıza sabır niyaz ediyorum. Yeşil Vatanımızı korurken şehit düşen kahramanlarımızın mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun"

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