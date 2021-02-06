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Politika

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Aygün Attar atandı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin 21'inci maddesi gereğince Prof. Dr. Aygün Attar'ın atandığı bildirildi.

Fırat Taşdemir   | 06.02.2021
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Aygün Attar atandı ( Cumhurbaşkanlığı - Anadolu Ajansı )

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Aygün Attar'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin 21'inci maddesi gereğince Prof. Dr. Aygün Attar atandı.

Azerbaycan doğumlu Attar, 2019'da Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı görevine getirildi.

Askeri Tarih Komisyonu, Avusturya Türk Bilim Ofisi ve Dünya Türkleri Kongresi üyesi Attar, evli ve üç çocuk annesi.

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Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Aygün Attar atandı