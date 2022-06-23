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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Turgut İçen ve Oğuzhan Arduç için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Eren Abluka-18 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ve Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen için taziye mesajı yayımladı.

Abdullah Yasin Güler   | 23.06.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Turgut İçen ve Oğuzhan Arduç için taziye mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Diyarbakır'da hain terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimiz Oğuzhan Arduç ve Turgut İçen'e Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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