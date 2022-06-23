Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Turgut İçen ve Oğuzhan Arduç için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Eren Abluka-18 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ve Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen için taziye mesajı yayımladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Diyarbakır'da hain terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimiz Oğuzhan Arduç ve Turgut İçen'e Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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Diyarbakır’da hain terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimiz Oğuzhan Arduç ve Turgut İçen’e Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) June 23, 2022
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/g7SkzO9oiq