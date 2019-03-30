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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 'Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Mamak'ta gerçekleştirilen "Sevgi Yürüyüşü"nde vatandaşlara karanfil dağıttı.

Muhammed Ali Toruntay   | 30.03.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 'Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mamak ilçesinde "Sevgi Yürüyüşü"ne katıldı.

Oktay, AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı tarafından Abidinpaşa semtinde gerçekleştirilen yürüyüşte, karanfil dağıttı ve vatandaşlarla sohbet etti. Bir taksi durağını da ziyaret eden Oktay, taksicilerle çay içti.

Fuat Oktay'a yürüyüş sırasında AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan ve AK Parti Mamak İlçe Belediye Başkan Adayı Murat Köse ile partililer de eşlik etti.

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