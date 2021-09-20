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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Mavi Vatan'ı savunmak milli bir duruş gerektirir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Mavi Vatan'ı savunmak milli bir duruş gerektirir, CHP'de bu milli duruş var mıdır, onu bilemeyiz onu kendileri sorgulasın." dedi.

Aylin Dal   | 20.09.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Mavi Vatan'ı savunmak milli bir duruş gerektirir

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Başbakanı Ersan Saner, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Mavi Vatan'ı savunmak milli bir duruş gerektirir, CHP'de bu milli duruş var mıdır, onu bilemeyiz onu kendileri sorgulasın. Ülkemizin deniz yetki alanını sadece karasularıyla sınırlandırmaya çalışan anlayış, ancak ve ancak bir cehalet ya da ihanetin yansıması olabilir."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Mavi Vatan'ı savunmak milli bir duruş gerektirir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Mavi Vatan'ı savunmak milli bir duruş gerektirir