Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan'ın özel sorumluluk taşıdığına değinildi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak, Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Erdoğan, burada Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile öğle yemeğinde bir araya geldi.
Vahdettin Köşkü'nde saat 14'te başlayan basına kapalı kabul, 2 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'i kabulünde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan'ın özel sorumluluk taşıdığına değinildi.
Kabulde, iki ülke arasında iş birliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın karşılıklı ve bölgesel faydaları üzerinde duruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.