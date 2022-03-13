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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan'ın özel sorumluluk taşıdığına değinildi.

Sefa Mutlu   | 13.03.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak, Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan, burada Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Vahdettin Köşkü'nde saat 14'te başlayan basına kapalı kabul, 2 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'i kabulünde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan'ın özel sorumluluk taşıdığına değinildi.

Kabulde, iki ülke arasında iş birliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın karşılıklı ve bölgesel faydaları üzerinde duruldu. 

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