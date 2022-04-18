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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesinde, ramazanda İsrail'in müdahalesiyle Filistin'de yaşanan olayların üzüntü ve endişe verici olduğunu belirtti.

Mehmet Tosun   | 18.04.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmelerinde, geçirdiği ameliyat dolayısıyla Kral Abdullah'a geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık ve afiyet temennisinde bulunduğunu belirtti.

Ramazan ayında İsrail'in müdahaleleriyle Filistin'de yaşanan olayların kendilerini üzüntü ve endişeye sevk ettiğini kaydeden Erdoğan, "Sayın Abdullah ile bölgenin barışa kavuşması için atılacak adımlar noktasında Türkiye ve Ürdün olarak yakın iş birliği içinde olma hususunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

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