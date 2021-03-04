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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi özgürlükçü bir anayasaya kavuşturacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi önümüzdeki asırda yürüyüşüne rehberlik edecek kuşatıcı, sarih, demokratik, özgürlükçü bir anayasaya kavuşturacağız." dedi.

04.03.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi özgürlükçü bir anayasaya kavuşturacağız

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karşımızda 40 yamalı bohça misali oluşturulan ittifak, şimdiden tel tel dökülmeye başladı." dedi.

Erdoğan şunları kaydetti:

"2023'e kadar sürecek yeni bir gönül seferberliğine başlıyoruz. 81 vilayette ulaşmadık, yüreğine dokunmadık tek insanımızı bırakmayacağız. Türkiye'nin geleceğinde bu zihniyeti, yapısı ve üslubuyla CHP diye bir partiye yer olmadığını görüyoruz. Sessiz devrimler olarak nitelendirdiğimiz nice reformlarla ülkemizin demokratik ve ekonomik çehresini tümüyle değiştiren parti biziz. Lafa geldiğinde ülkeyi yönetmeye talip olanlar daha temel belediye hizmetlerinin bile altından kalkamıyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi önümüzdeki asırda yürüyüşüne rehberlik edecek kuşatıcı, sarih, demokratik, özgürlükçü bir anayasaya kavuşturacağız." diye konuştu.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yalan yanlış her haberde bizi linç edenlerin CHP'nin her tarafından akan kepazeliklere sırtını dönmesi gerçek niyetlerini ortaya koyuyor. Bunların derdi milletin veya ülkenin hukukunu, hakkını savunmak değil, marjinal ve çarpık ideolojilerini toplumun tamamına dayatmaktır. Seçimlerde 'yıkmaya geliyoruz' derken siyasi değişimi kastettiklerini sanmıştık. Meğer şehirlerimizi altyapısıyla yıkmaya geliyorlarmış."

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