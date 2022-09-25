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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen Roş Aşana vesilesiyle Musevi vatandaşları tebrik etti.

Muhammed Ali Toruntay   | 25.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Roş Aşana Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Farklı inançlara mensup vatandaşlarımızın asırlardır barış ve huzur içinde bir arada yaşıyor olması, ülkemizi her daim güçlü kılan en önemli niteliklerden birini teşkil etmektedir. Sahip olduğumuz bu zenginliklerin, ülkemizi her anlamda daha da ileriye taşıyacağına inancım tamdır. Bu vesileyle, İbrani takvimine göre 'yılbaşı'nı simgeleyen Roş Aşana'nın, başta Musevi vatandaşlarımız olmak üzere tüm Musevilere sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum."

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