Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 120 gün süreyle uzatıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatıldığını bildirdi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin şunları kaydetti:
"Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır. Geride bıraktığımız 4 aylık dönemde 500'e yakın gemi ile 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile bu anlaşmanın dünyanın gıda temini ve güvenliği için ne denli önemli ve faydalı olduğu açıkça görülmüştür."
Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 17, 2022
Anlaşmanın uzatılması iradesini ortaya koyan Birleşmiş Milletlere, Genel Sekreter Antonio Guterres'e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e şükranlarını sunarak, emeği geçen herkesi tebrik eden Erdoğan, anlaşmanın hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.