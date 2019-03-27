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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA'lar koordinatları yakalıyor SİHA'lar, F16'lar vuruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İHA'lar koordinatları yakalıyor SİHA'lar yakaladığı koordinatlarla vuruyor F16'lar devreye giriyor F16'lar da o vuruşlarıyla bunu hallediyor." dedi.

Ferdi Türkten   | 27.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA'lar koordinatları yakalıyor SİHA'lar, F16'lar vuruyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV-A Haber, A Para, A News, A2, A Haber Radyo ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydanlardaki coşkuya değinerek, "Meydanların diline baktığımızda, bu seçimde çok ciddi bir yanılmayı anket şirketleri yaşayacak. Anket şirketlerinin bu defa çok farklı bir yanılgı içinde olduklarını, gerçek anketin yapılacağı pazar günü akşamı göreceğiz." dedi.

"İHA'lar koordinatları yakalıyor SİHA'lar, F16'lar vuruyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadelede gelinen noktaya dikkat çekerek şöyle dedi:

"İHA'lar koordinatları yakalıyor SİHA'lar yakaladığı koordinatlarla vuruyor F16'lar devreye giriyor F16'lar da o vuruşlarıyla bunu hallediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(PKK'ya yönelik operasyon) Kandil bölge sorumlusu, çok önemli. Bunun yanında dış ilişkiler sorumlusu ve örgüt sözcüsü. İsmen söylemeyeceğim. Bu isim çünkü aslında biliniyor ama şu anda komada olduğunu arkadaşlar söylüyorlar ve lider kadrosunda bu. En üstteki o baronların arasında olanlardan ağır yaralandı. Daha önce de bunların Sincar sorumlusu öldürülmüştü. Şu anda bu şekilde orada devam eden bir süreç var."

"Gelin demokratik bir şekilde sandıkta gereken cevabı verelim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kürt vatandaşlarıma sesleniyorum; sizin iradenize ipotek koyanlara, gelin demokratik bir şekilde sandıkta gereken cevabı verin." dedi.

"Bu topraklar üzerinde 'Kürdistan' diye bir bölge inşa etmeleri söz konusu değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı olduğu sürece, bu topraklar üzerinde 'Kürdistan' diye bir bölge inşa etmeleri söz konusu değildir." dedi.

"Cumhur İttifakı ile baş edemeyeceklerini anlayınca büyük bir yalana sarıldılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı ile baş edemeyeceklerini anlayınca HDP'ye oy veren Kürt kardeşlerimi 'terörist' ilan ettiğimi iddia ederek, büyük bir yalana sarıldılar. Bu alçaklıktır, alçalmaktır." dedi.

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