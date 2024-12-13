Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed dönemini yüceltenlere en güzel cevap Şam'daki yeraltı hapishaneleridir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'deki devrime şaşı bakanlara, Esed dönemini yüceltenlere en güzel cevap Şam'daki yeraltı hapishaneleridir." diye konuştu.
Sakarya
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yol, Türkiye'nin bir yıldız gibi parladığı, asli kodlarına döndüğü, dosta güven, düşmana korku verdiği Türkiye Yüzyılı yoludur. Yeni bir dönemin arifesindeyiz. Elbette her şey güllük gülistanlık değil, hala çözmemiz gereken sıkıntılar, aşmamız gereken engeller var. Bir yandan mevcut sıkıntılarla uğraşırken, diğer yandan ülkemizin önündeki fırsatları değerlendireceğimiz bir irade ortaya koymak mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Cumhuriyet'in ikinci asrıyla birlikte önüne açılan yeni kapıları, yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirmektedir." dedi.
"Suriyeli kardeşlerimize kol kanat gererek kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirdik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne diyorlar? Türkiye'nin Suriye'de ne işi var? Bunu diyecek kadar kendi tarihini bilmeyenleri kültür ve medeniyet değerlerimizden yoksun olanları görüyoruz. Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirirken içerden ve dışardan gelen nice baskıyı, ithamı, tahriki, provokasyonu göğüslemek mecburiyetinde kaldık. Suriyeli kardeşlerimize kol kanat gererek kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirdik. Bunu da şikayet ederek değil muhacirlere ensar olma şuuruyla yaptık. Suriye'deki devrime şaşı bakanlara, Esed dönemini yüceltenlere en güzel cevap Şam'daki yeraltı hapishaneleridir. Suriyeli, Afgan ve yabancılara düşmanlık üzerinden siyaset yapanların varlık sebepleri ortadan kalktığına göre, millete ne diyeceklerini merak ediyoruz." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.