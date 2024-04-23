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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz." dedi.

Özcan Yıldırım  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz Fotoğraf: Emin Sansar/AA

TBMM

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