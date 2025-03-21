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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde görüştü
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı.

Mikail Bıyıklı  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı

Istanbul

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

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