Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün bize ihanet edenler yarın da gittikleri yere ihanet edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta düzenlenen mitingde halka hitap etti.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br class="k-br" /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

Erdoğan, 81 ilin, 922 ilçenin ve 183 bin köyün her birine aynı kalitede, standartta hizmet götürmenin mücadelesini verdiklerini belirterek, batıdaki imkanlardan doğudaki insanın da faydalanmasını arzu ettiklerini söyledi.



Güneyde ne varsa kuzeyde de aynı imkanların olmasını istediklerini vurgulayan Erdoğan, İstanbul ve Ankara'daki hayat standardına Sivas, Tokat ve Yozgat'taki vatandaşların da sahip olmasını istediklerini anlattı.

"Sömürü düzenine kararlı şekilde 'Dur' dediniz"

"Dik dur eğilme" sloganları üzerine, "Şunu unutmayın gençler, sizin başkanınız kula kul olmadı. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Başka hiçbir yerde asla." diyen Erdoğan, Tokat'taki 25 binden fazla iş yerine toplam 556 milyon lira tutarında SGK prim teşviği sağladıklarını söyledi.

"Türkiye'nin layık olduğu yatırımlara ancak bizim dönemimizde kavuştu." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İllerimiz özlediği, hasretini çektiği hizmetlerle ancak bizim dönemimizde buluştu çünkü Türkiye uzun yıllar plansız, projesiz hareket eden, sadece günü kurtarmanın hesabını yapan bir zihniyetin esiri oldu. Ülkemiz ne sıkıntılar yaşadıysa vizyonsuzluktan, öngörüsüzlükten yaşadı. Devletimizin kaynakları verimli ve etkili harcanmak yerine senelerce bu zihniyet tarafından çarçur edildi. Bu ülke, iki anahtar vadedenlerin tam tersine vatandaşın evinin, arabasının anahtarını da aldığı dönemler yaşadı.

Türkiye, terörün ülkemizin şehirlerini esir aldığı hemen her gün, bir terör eyleminin gerçekleştiği umutsuz günlere şahit oldu. Bu millet, gecelik faizlerin yüzde 7 bin 500'leri gördüğü, dövizin bir gecede ikiye katlandığı kötü günlere şahitlik etti. Vatandaşın çoluk çocuğunun rızkından keserek ödediği vergiler, faiz lobilerine, rant peşinde koşanlara, üretmeden, riske girmeden kazanmaya alışmış üç beş tufeyliye peşkeş çekildi. Siz, 17 yıl önce bize emaneti verdiğinizde bu sömürü düzenine de kararlı bir şekilde 'Dur' dediniz."

"IMF ile işimiz yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mali ve bütçe disiplininden sapmadan yatırımlara hız verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son 17 senede Türkiye ekonomisini tam 3,5 kat büyüttük. 3 bin 500 dolardan kişi başına milli geliri 11 bin dolara çıkardık. İhracatımız 36 milyar dolardı, şimdi 170 milyar dolara çıktı. Kamu borçlarının milli gelire oranını yüzde 60'tan yüzde 8,4'e düşürdük. IMF'ye borcumuz neydi biliyor musunuz? 23,5 milyar dolar. Bay Kemal diyor ki 'Şimdi yine IMF'ye giderler'. Bay Kemal, IMF'ye bu ülkeyi siz muhtaç ettiniz. Biz göreve geldik, kucağımızda 23,5 milyar dolar borcu bulduk. Davos'tayız. IMF'nin o zaman ki başkanıyla bakan arkadaşlarım da yanımda görüşme yaptık.



Kendisine şunu söyledim: 'Bak' dedim, 'Başkan, sen IMF'nin başkanısın, Türkiye'nin Başbakanı benim'. Siz alacağınızı bizden taksit taksit alıyor musunuz? Alıyorsunuz ama siz Türkiye'yi yönetemezsiniz. Sadece taksidinizi alırsınız o kadar. Bu ülkenin yöneticisi olarak biz size bunları veririz. Ne oldu? Biz taksitleri ödemeye devam ettik. Mayıs 2013, 23,5 milyar dolar borç ödemesi bitti, sıfırlandı. Şu anda bizim IMF'ye borcumuz yok. Orayla da işimiz yok. Geldiler, bizden 5 milyar avro borç istediler biliyor musunuz? Arkadaşlar bana bunu sorunca 'Verin' dedim. Baktılar ki bu çılgın Türkler bu işi ciddiye aldılar, vazgeçtiler. Biz buyuz."

"Bu kader birliği değil"

31 Mart'tan sonra çok daha büyük hamleler yapacaklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yola beraber çıktığımız bazı arkadaşlarımız, maalesef yola çıkarken onlara makam mevki verirken, her şey iyi güzeldi ama öyle anlar geldi ki 'Sen dinlen, buraya bir başkasını koyalım' dediğimizde bir de bakıyorsunuz ki bizim trenden inip başka bir trene biniyorlar. İşte bu kader birliği değildir, bu dava birliği değildir. Bugün bize ihanet edenler yarın da gittikleri yere ihanet edeceklerdir. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, 31 Mart'a giderken, gereken dersi gerekenlere de vereceğinize inanıyorum."

"310 binden fazla Suriyeli muhacir geri döndü"

Suriye'de güvenli bölgeler kurarak sekiz yıldır vatan hasreti çeken Suriyelilerin huzuru kalple topraklarına dönmelerini sağlayacaklarını belirten Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Nitekim Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatıyla terörden arındırdığımız alanlara şimdiye kadar 310 binden fazla Suriyeli muhacir geri döndü. Sadece Münbiç'i güvenli hale getirdiğimizde buraya dönmeyi arzu eden 500 bin Suriyeli kardeşimiz bulunuyor. Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden temizlediğimizde inşallah bu sayı milyonları aşacaktır."