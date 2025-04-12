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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı karşısında el pençe divan duranlar bizim dik duruşumuzu anlayamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı karşısında eğilip bükülenler, el pençe divan duranlar bizim dik duruşumuzu anlayamaz." dedi.

12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı karşısında el pençe divan duranlar bizim dik duruşumuzu anlayamaz

Antalya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binası Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Artık Antalya Havalimanımız dünyanın her köşesinden 82 milyon misafire hoş geldiniz diyebilecek kapasiteye ulaştı.

Yolcu garantisi olmayan projeyle yüklenici firmalardan 25 yıllık işletme süresi karşılığında KDV dahil 8 milyar 555 milyon Avroluk kira geliri elde edeceğiz.

Yaklaşık 927 milyon avro yatırım hacmi gerektiren bu projeyi kamu-özel işbirliği modeliyle devletimizin kasasından tek kuruş çıkmadan gerçekleştirdik.

Önümüzdeki dönemde aktif havalimanı sayımızı, yapımları devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane Havalimanlarımızla 58'den 60'a çıkaracağız.

Batı karşısında eğilip bükülenler, el pençe divan duranlar bizim dik duruşumuzu anlayamaz."

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