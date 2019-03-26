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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Büyük Trabzonlular Buluşması'nda konuşuyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı aslına rücu ettiririz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimlerden sonra Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettiririz. Bu ne demektir? Yani Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp Ayasofya'yı cami ismiyle müsemma hale getiririz." dedi.

26.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı aslına rücu ettiririz

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen "Büyük Trabzonlular Buluşması"na katıldı.

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Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10. yılı dolayısıyla, "Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi tekrar rahmetle yad ediyorum. Milletimiz, Muhsin kardeşimi cesaretiyle, yiğitliğiyle, samimiyetiyle ve elbette vesayetçiler karşısındaki o dik duruşuyla hatırlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin hiçbir zaman hamasete ve popülizme tevessül etmediklerini belirten Erdoğan, "Hiç kimseye iftira atmadık, kara çalmadık. Muhalefet, meydanları çamur siyasetiyle yalan, bühtan siyasetiyle kirletirken biz yaptıklarımızdan ve yapacaklarımızdan bahsettik." diye konuştu.

"Hala bölücü örgütün uzantılarıyla pazarlık yapıyorlar"

Erdoğan, "Nasıl oluyor da hiçbir zaman bir araya gelmeyecek siyasi partiler şimdi bir araya geliyor?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz milletimizle kucaklaşırken onlar Ankara'da hala liste kavgası, isim, rant kavgası veriyordu. Seçmeni ancak sandık günü iyice yaklaşınca hatırladılar. Bu dönemi de üç beş salon toplantısıyla iki üç gazete röportajıyla atlatmaya çalışıyorlar. Biz Sivas'tayken, Rize'deyken, Trabzon'dayken onlar (muhalefet) hala Ankara'da bölücü örgütün uzantılarıyla pazarlık yapıyorlardı." 

Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye adaylığına ilişkin, şunları kaydetti:

"Bay Kemal'in ortaya koyduğu adayın da (Ekrem İmamoğlu) herhalde ondan farkının olmadığını göreceksiniz. İstanbul'a böyle bir genel başkanın, böyle bir adayının faydası olabilir mi?"

Kapı kapı dolaşacaklarını belirten Erdoğan, "Çok çalışacağız. Hele hele Ankara, İstanbul, İzmir... Buralar bizim için büyük önem arz ediyor. Kapı kapı dolaşacağız." dedi. 

"Böyle bir şey çıkarman mümkün değil"

Erdoğan, ABD'nin Golan Tepeleri kararnamesine ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"AB bunu kabul etmiyor, İslam İşbirliği Teşkilatı olarak bizler etmiyoruz, Rusya kabul etmiyor, Çin kabul etmiyor, BM Güvenlik Konseyi'nden böyle bir şey çıkarman mümkün değil. Ali kıran başkesen... Var mı böyle bir şey? Biz hangi dünyada yaşıyoruz?" 

"Bunlara bir Osmanlı tokadı yapıştırmamız lazım"

"İstanbul'da 3 milyon Kürt kardeşimiz var" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Onların oyu da İmamoğlu'na gidecekmiş. Var mı böyle bir şey? Öyleyse Kürt kardeşlerimizle birlikte pazar günü bunlara bir Osmanlı tokadı yapıştırmamız lazım." diye konuştu.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin şunları söyledi:

"Bu adamın (Kılıçdaroğlu) hayatı yalan... Akşam yalan, sabah yalan. Yalanı bu kadar kolay kullanan birisi yok." 

"Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettiririz"

Seçimlerden sonra Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettirebileceklerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu ne demektir? Yani Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp Ayasofya'yı cami ismiyle müsemma hale getiririz."

"Milletimizin huzurunu bozamayacaksınız"

Bölücü terör örgütünün milletin huzurunu bozmasına izin vermeyeceklerini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sizi Cudi'de inlerinizde vurduk, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de vuruyoruz, vurmaya devam edeceğiz. Milletimizin huzurunu bozamayacaksınız."

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