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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeniden cami olan, restorasyonu tamamlanarak geçen yıl tekrar ibadete açılan Kariye Camisi'nde 80 yıl sonra ilk teravih namazı kılınıyor.
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kaan Bozdoğan  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile telefonda görüştü Fotoğraf: Murat Kula/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Arnavutluk Başbakanı Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

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