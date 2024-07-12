Dolar
33.04
Euro
35.95
Altın
2,391.70
ETH/USDT
3,072.60
BTC/USDT
57,165.00
BIST 100
11,063.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanı Güler, "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’’ne ilişkin TBMM’de basın toplantısı düzenliyor.
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gittiği ABD'nin başkenti Washington'dan İstanbul'a geldi.

Kaan Bozdoğan  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den yurda döndü

İstanbul

Özel uçak "TUR" ile Atatürk Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de yurda döndü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Havalimanı'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi açıldı
Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM'de
Isparta’da kontrolden çıkan otomobil 7 araç ile markete çarptı
Milli Savunma Bakanı Güler: Kahraman ordumuzun şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmeyeceğiz
15 Temmuz'da "Milletin Zaferi" temasıyla anma etkinlikleri düzenlenecek

Benzer haberler

ABD'de üretici enflasyonu beklentilerin üzerinde gerçekleşti

ABD'de üretici enflasyonu beklentilerin üzerinde gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den yurda döndü

ABD, Gazze'ye kurulan geçici limanı tamamen kaldıracak

ANALİZ - ABD terörü hem raporluyor hem destekliyor

ANALİZ - ABD terörü hem raporluyor hem destekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi trafiği yürüttü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi trafiği yürüttü
ABD'de yavaşlayan enflasyon eylül ayında ilk faiz indirimine kapıyı araladı

ABD'de yavaşlayan enflasyon eylül ayında ilk faiz indirimine kapıyı araladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet