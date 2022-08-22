Dolar
18.11
Euro
18.06
Altın
1,738.36
ETH/USDT
1,570.80
BTC/USDT
21,253.00
BIST 100
3,059.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

CHP'li Tanju Özcan'ın durumu 26 Eylül'de Yüksek Disiplin Kurulunda görüşülecek

Kesin ihraç istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın durumu, 26 Eylül'deki toplantıda ele alınacak.

Merve Yıldızalp   | 22.08.2022
CHP'li Tanju Özcan'ın durumu 26 Eylül'de Yüksek Disiplin Kurulunda görüşülecek Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Ankara

Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle disipline sevk edilen Özcan'ın durumu hakkında bugün yapılan toplantıda yine karara varılmadı.

Toplantıda, YDK'nin 26 Eylül'de yeniden toplanmasına karar verildi. Özcan hakkındaki kararın da bu toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 13 Haziran'da oy birliğiyle alınan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı doğrultusunda kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilmiş, daha önce yazılı savunmasını veren Özcan, 25 Temmuz'da toplanan YDK'de sözlü savunmada bulunmuştu.

Bu toplantıda, Özcan hakkında karara varılamamış, Özcan'ın durumunun YDK'nin bugünkü toplantısında görüşülmesine karar verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TEKNOFEST alanına ulaşım ring seferleriyle sağlanacak
Sokak köpeklerinin yerini harita üzerinde gösteren 'havrita.com'a erişim engellendi
Meteorolojiden 7 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazada yakınlarını kaybedenler yaşananları anlattı
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ankara'ya geldi

Benzer haberler

CHP'li Tanju Özcan'ın durumu 26 Eylül'de Yüksek Disiplin Kurulunda görüşülecek

CHP'li Tanju Özcan'ın durumu 26 Eylül'de Yüksek Disiplin Kurulunda görüşülecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet