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Politika

CHP'li Karabat: PIKTES öğretmenlerinin kadro talebi karşılanmalı

CHP İstanbul Milletvekili Karabat, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamındaki öğretmenlerin, önemli bir görevi 4 yıldır başarıyla yerine getirdiğini ve kadro talep ettiğini belirtti.

Sinan Uslu   | 04.06.2020
CHP'li Karabat: PIKTES öğretmenlerinin kadro talebi karşılanmalı

TBMM

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, göçmen politikasının Türkiye'de yıllardır tartışıldığını, zaman zaman hükümet ve muhalefetin bu konuda birbirlerini sert şekilde eleştirdiklerini söyledi.

Muhalefet partisi milletvekili olarak aslında doğru bir projeye dikkati çekerek, birtakım eksiklerinin giderilmesini isteyeceğini dile getiren Karabat, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamındaki öğretmenlerin asli görevlerinin, Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretmek ve bu çocukların Türkiye'ye entegrasyonlarını sağlamak olduğunu ifade etti.

Bu kritik görevi ifa eden öğretmenleri statü olarak kadrolu değil, "işçi öğretmen" olarak istihdam edildiğine işaret eden Karabat, PIKTES kapsamında görev alan 6 bin öğretmenin geleceğinin adeta bir projeye endekslendiğini belirtti.

Karabat, proje kapsamında 26 ilde katkı sağlayan öğretmenlerin KPSS, güvenlik soruşturması ve mülakat ile göreve başlatılmasına rağmen temel taleplerinin ısrarla görmezden gelindiğini savundu.

Sözleşmeli öğretmen alım kriterleriyle atanan PIKTES öğretmenlerinin önemli bir görevi 4 yıldır başarıyla yerine getirdiğini hatırlatan Karabat, şunları kaydetti:

"Bu öğretmenlerimiz ücretli ve sözleşmeli her eğitim personeli gibi geçici değil kalıcı istihdam ile kadro talep ediyor. Milli Eğitim Bakanlığının bu mağduriyetlerinin giderilmesi için harekete geçmesini bekliyoruz. Bu öğretmenlerimiz AB fonları sayesinde ücretli öğretmenlerden biraz daha fazla ücret alıyor olsalar da kadrolu öğretmenlerden düşük ücret almaktadır."

Partisinin hiçbir öğretmenin kadrosuz çalışmasını istemediğini aktaran Karabat, "İktidar ve muhalefetin bu ekonomik kriz döneminde birbirini çok daha fazla dinlemeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum." dedi.

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