CHP'li kadınlar hemcinslerinin salgın sürecinden en az etkilenmesi için çalışacak
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Köse, koronavirüsle mücadeleye ilişkin "Kadın örgütü olarak bu sürece katkı sunmak istedik. Bu amaçla kadınların şiddetten nasıl korunabileceğine yönelik bir kitapçık hazırlamaya başladık." dedi.
Ankara
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında CHP Kadın Kollarının yaptığı çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.
CHP kadın örgütünün mahalle ve sokaklarda dayanışmayı, örgütlemeyi hedeflediğini dile getiren Köse, bu amaçla kadın temsilciler belirlemeye devam ettiklerini bildirdi.
Bu temsilcilerin mahalle ve sokaklarda kadınların ne tür sıkıntılar yaşadığını tespit ettiğini belirten Köse, temsilcilerin "online eğitim, hukuki destek, riskli gruplara alışveriş yardımı" gibi konularda destek vermek için görevlendirildiğini söyledi.
Bütün kurumlarla ve kadınlarla dayanışma içerisinde olduklarını aktaran Köse, herkesin önlem olarak evde kalması gerektiği bu sürecin kadınlar için ayrı zorluklar ortaya çıkardığını kaydetti.
Kadına yönelik şiddetin bu koşullarda arttığına işaret eden Köse, koronavirüs nedeniyle evden çıkmaya korkan kadınların şiddet görseler bile bunu dillendiremediğini, kolluk kuvvetlerine başvuramadığını ve şiddet uygulayan kişinin sürekli yanında olduğu için hakkını arayamadığını dile getirdi.
"CHP'li belediye başkanlarına önerilerimizi ilettik"
Bu süreçte kadınlar için ayrı önlemlerin alınmasının hayati önem taşıdığına dikkati çeken Köse, "Bu nedenle de 6284 ve İstanbul Sözleşmesi etkin uygulanması ve bunlarla ilgili kamu spotu, canlı yayın ve eğitimler düzenlenmesi ayrıca tüm kadınların haklarını ve başvuracakları yerleri öğrenmesi çok önemli. Kadın örgütü olarak bizler de bu sürece bir katkı sunmak istedik. Bu amaçla kadınların şiddetten nasıl korunabileceğine yönelik bir kitapçık hazırlamaya başladık." diye konuştu.
Köse, kadın örgütü olarak belediyelere taleplerini gönderdiklerini ve CHP'li belediye başkanlarına önerilerini ilettiklerine değindi.
Belediye başkanlarına sağlık çalışanlarının çocukları ya da bakmakla yükümlü oldukları diğer yakınları için belediyelerle iş birliği içinde bakımevi, kreş gibi olanakların hazırlanması önerisinde bulunduklarını anlatan Köse, şöyle konuştu:
"Aile içi şiddetin yaygınlaşması nedeniyle ev içinde korumasız kalan kadınlar için yine belediyelerimiz ve barolar aracılığı ile kadınların ivedilikle koruma altına alınması, bu kapsamda sığınma evlerinin de denetiminin düzenli yapılması ve oradaki ihtiyaçların eksiksiz giderilmesini istedik. Gündelik işlerde çalışan kadınların tespit edilmesi ve belediyelerimizin yardımlarından öncelikle yararlanmalarının sağlanması, bu süreçlerde istismar, taciz gibi vakaların tıbbi yardım alabilmesi için gerekli çalışmanın yapılmasını önerdik."
Her koşulda CHP'li belediyelerin kadın danışma merkezlerinin kadınlara destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Köse, "Özellikle bu salgın sürecinin kadın istihdamına olumsuz etkilerinin olabileceğini göz önünde bulundurarak bir kadın istihdam raporu hazırlamak önceliklerimiz arasında." dedi.
"Devlet kadınlara şiddete karşı hakları olduğunu anlatmalı"
Koronavirüs salgını sürecinde kadına şiddete karşı acil taleplerinin olduğunu aktaran Köse, "Devlet, kadınların kendilerini daha korunaksız ve çaresiz halde hissettikleri bu şiddet ortamına karşı acil eylem planı hazırlamalı, kadınları bilgilendirmeli, tüm kurumlarıyla kadınlara şiddete karşı hakları olduğunu anlatmalı. Kolluk güçleri kadına yönelik şiddet olaylarına müdahale ve işlem konusunda uyarılmalı, kadınların başvurularının korona salgını bahanesiyle göz ardı edilmesinin kabul edilemez olduğu ilan edilmeli." şeklinde konuştu.
Koruma ve tedbir kararlarında gecikme yaşanmaması için devletin acilen önlem alması gerektiğine dikkati çeken Köse, bu süreçte danışma ve destek mekanizmalarında aksama olmaması için özel önlemler alınmasının önemine işaret etti.
Köse, ihtiyaca yönelik yeni şiddetle mücadele birimlerinin kurulması ve 24 saat esasına göre her an ulaşılabilir hale getirilmesi, kadına yönelik şiddet konusunda adli süreçlerin ertelenmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.