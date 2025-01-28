Dolar
35.77
Euro
37.36
Altın
2,743.96
ETH/USDT
3,189.70
BTC/USDT
102,556.00
BIST 100
10,042.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

CHP'de Cumhurbaşkanı adayı belirlenmesinde "ön seçim" yöntemi üzerinde duruluyor

CHP'de, düzenlenecek bir sonraki genel seçim için Cumhurbaşkanı adayı olacak ismin, "ön seçim" yöntemiyle belirlenmesinin üzerinde duruluyor.

Alper Şaşmaz  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
CHP'de Cumhurbaşkanı adayı belirlenmesinde "ön seçim" yöntemi üzerinde duruluyor

Ankara

AA muhabirinin parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, CHP'de, düzenlenecek ilk genel seçim için Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi noktasında parti içi demokrasi yollarının aktif biçimde kullanılması hedefleniyor.

Son dönemde yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarında gündeme gelen aday belirleme sürecinde, parti tüzüğünde yer alan yöntemlerden birinin uygulanması bekleniyor.

Parti tüzüğü gereği, Cumhurbaşkanı adayı, seçmen yoklaması, ön seçim, aday yoklaması, merkez yoklaması yöntemlerinden biriyle belirleniyor. Hangi yöntemin uygulanacağına ise PM karar veriyor.

Seçmen yoklaması, seçmen kütüğünde kayıtlı seçmenlerin katılımıyla yapılırken, ön seçim, üye kütüğünde kayıtlı üyelerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Aday yoklamasında, partide belli görevlere seçilmiş olan delegelerin katılımı esas alınırken, merkez yoklamasında ise adayı PM saptıyor.

Bu kapsamda en çok üzerinde durulan seçenek, ön seçim uygulaması olarak görülüyor. Partinin en yetkili karar organı PM tarafından ön seçim kararı alınması halinde, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, yaklaşık 1,5 milyon parti üyesine sorularak belirlenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytinburnu'nda bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 6 sanık hakkında iddianame hazırlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından, İZSU'ya 8 milyon 305 bin lira ceza
İstanbul'da sisli ve puslu hava 1 hafta etkili olacak
Gazze'ye insani yardım ulaştıracak "14. İyilik Gemisi" Mersin'den yola çıktı

Benzer haberler

CHP'de Cumhurbaşkanı adayı belirlenmesinde "ön seçim" yöntemi üzerinde duruluyor

CHP'de Cumhurbaşkanı adayı belirlenmesinde "ön seçim" yöntemi üzerinde duruluyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet