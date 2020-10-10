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Politika

CHP heyeti Hatay'daki yangın bölgesinde incelemede bulunacak

CHP Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç başkanlığındaki parti heyetinin, Hatay'daki yangın bölgesinde incelemede bulunacağı bildirildi.

Barış Gündoğan   | 10.10.2020
CHP heyeti Hatay'daki yangın bölgesinde incelemede bulunacak

Ankara

Partiden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un, yangın felaketinin sürdüğü Hatay'a hareket ettiği belirtildi. 

Açıklamada, Böke ve Öztunç'un bölgede bulunan Hatay milletvekilleri Suzan Şahin, İsmet Tokdemir, Mehmet Güzelmansur ve Serkan Topal'la buluşarak yangının etkili olduğu Belen, İskenderun ve Arsuz'da incelemelerde bulunacağı kaydedildi.

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