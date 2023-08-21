Dolar
27.17
Euro
29.57
Altın
1,890.58
ETH/USDT
1,669.70
BTC/USDT
26,029.00
BIST 100
7,762.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Asrın felaketi

Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, Hatay'da 15 bin 300 depremzedeye hizmet verdi

Kayseri'den Hatay'a giden Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği aracında 15 bin 300 depremzedenin tedavisi yapıldı.

Murat Asil  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, Hatay'da 15 bin 300 depremzedeye hizmet verdi

Kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığının imal ettiği, donanımını Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin üstlendiği ve İl Sağlık Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi arasında gerçekleştirilen protokolün ardından hizmete başlayan gezici klinik aracı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da depremzedelere hizmet verdi.

Hatay'da 14 Şubat'ta hizmet vermeye başlayan ve 180 gün bölgede çalışma yürütülen klinikte, 15 bin 300 depremzedenin diş tedavisi yapıldı.

Protez hariç diğer tüm tedavilerin gerçekleştirildiği klinik, tam donanımlı olarak afetzedeler için çalıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Kazım Coşkun, Hatay'da diş konusunda aciliyet gerektiren tüm müdahalelerin bu klinikte yapıldığını belirtti.

Klinikte ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilerin de verildiğini aktaran Şahin, "Kanal tedavileri, dolgular, diş çekimleri yapıldı. Bugün itibarıyla görevini tamamlayan aracımız Kayseri'ye döndü. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek
ABD Donanması'na ait USS Mount Whitney Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Milli Savunma Bakanı Güler, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'i kabul etti
Depremzedelere 5 ayda 6 milyar 275 milyon lira kira yardımı yapıldı
Antalya'da yüksek nem bunalttı

Benzer haberler

Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, Hatay'da 15 bin 300 depremzedeye hizmet verdi

Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, Hatay'da 15 bin 300 depremzedeye hizmet verdi

Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Gönüllüler depremin vurduğu Hatay'daki sahipsiz hayvanlara desteğini sürdürüyor

Kilis'te depremzedelere ev sahipliği yapan devlet yurtları yeni akademik yıla hazırlanıyor

Kilis'te depremzedelere ev sahipliği yapan devlet yurtları yeni akademik yıla hazırlanıyor
Cep telefonları çocuklarda miyop riskini artırıyor uyarısı

Cep telefonları çocuklarda miyop riskini artırıyor uyarısı
Depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin müteahhitlerine 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemi

Depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin müteahhitlerine 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet