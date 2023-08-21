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Gündem, Asrın felaketi

Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor.

Erdal Türkoğlu  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Hatay

Depremlerde ağır hasar alan başta merkez ilçe Antakya ve Defne olmak üzere Samandağ, Yayladağı, İskenderun, Kırıkhan ilçelerindeki binalarda yıkım çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin, çevresinde güvenlik önlemi aldığı yapılar kontrollü yıkılıyor.

Daha sonra kamyonlara yüklenen molozlar enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

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