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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

Lale Köklü Karagöz, Hakan Can Şahin  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz/AA

Hatay

Afetin ardından yıkım kararı verilen Antakya, Defne, Samandağ, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerindeki ağır hasarlı yapılarda çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerin, çevresinde güvenlik önlemi aldığı binalar iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Daha sonra kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

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