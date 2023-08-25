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Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı bir otel ve 2 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Mehmet Bayrak  | 25.08.2023 - Güncelleme : 25.08.2023
Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Depremlerde ağır hasar alan başta merkez ilçe Antakya ve Defne olmak üzere Samandağ, Yayladağı, İskenderun, Kırıkhan ve Dörtyol ilçelerindeki binalarda yıkım çalışmaları sürüyor.

Ekipler, çalışmalar kapsamında merkez Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde çevresinde güvenlik önlemi aldığı bir otel ile 2 binada kontrollü yıkım gerçekleştirdi.

Daha sonra kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

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