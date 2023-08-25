Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 558 kişi yakalandı
Ankara İl Jandarma Komutanlığınca 7-21 Ağustos arasında kent genelinde yapılan uygulamalarda, aranan 558 kişi yakalandı.
Ankara
Alınan bilgiye göre, söz konusu tarihlerde kent genelindeki cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde asayiş uygulaması yapıldı.
Uygulamalarda, "silahlı terör örgütüne üye olma (DEAŞ)" suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.A.İ'nin de bulunduğu, çeşitli suçlardan aranan 558 kişi yakalandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.