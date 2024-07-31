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Politika

CHP Genel Başkanı Özel: Netanyahu gibi bir soykırım suçlusuna alkış tutanlar şiddetin devamından sorumludur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikasta ilişkin, "Netanyahu gibi bir soykırım suçlusuna alkış tutanlar bu şiddetin devamından sorumludur. Hamas liderinin öldürülmesi bir cinayettir." dedi.

Deniz Açık, Günhan Özceylan  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
CHP Genel Başkanı Özel: Netanyahu gibi bir soykırım suçlusuna alkış tutanlar şiddetin devamından sorumludur Fotoğraf: Günhan Özceylan/AA

Eskişehir

Özel, Eskişehir Büyükşehir Belediyesine gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı açıklamada, nerede şiddet varsa, ölüm varsa bundan üzüntü duyduklarını söyledi.

İsrail'in Filistin'e yaptığı devlet terörünü kınadıklarını belirten Özel, şöyle devam etti:

"Hamas'ın ekim ayında başlattığı saldırılar hepimizi üzmüştü. 'Orada suçsuz insanlar öldü, biz buna karşılık veriyoruz' diye 40 bin kişi öldürdüler. Halen durmuyorlar. Tabii Netanyahu'yu Amerika'da alkışlayanlar bu katliamın ortaklarıdır. Netanyahu gibi çocuk katiline, kadın katiline, ambulans vurdurtan, hastane vurdurtan, ekmek kuyruğundaki insanlara ateş attırtan bir insanlık suçlusuna, bir soykırım suçlusuna alkış tutanlar bu şiddetin devamından sorumludur. Hamas liderinin öldürülmesi de bir şiddet olayıdır, bir cinayettir. Biz onu da tasvip etmiyoruz. Dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın akan her damla kan, her damla gözyaşı yüreğimizi sızlatmaktadır. Kurucu liderimizin vasiyetini uygulayan bir partiyiz. Biz 'Yurtta barış, dünyada barış' diyoruz. Filistin'de de Ukrayna'da da barış istiyoruz. Nerede şiddet varsa barış istiyoruz. Nerede tırmanan bir gerilim varsa bunun diplomasi yoluyla çözülmesini istiyoruz, işin silahlara gelmemesini savunuyoruz."

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