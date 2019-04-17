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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu konuşuyor
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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bu başarı birlikte yaşamak isteyen milyonların başarısıdır

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasına ilişkin, "Bu başarı, bu topluma hizmet etmek için yola çıkan insanların başarısıdır. Bu başarı, birlikte yaşamak isteyen milyonların başarısıdır." dedi.

Barış Gündoğan   | 17.04.2019
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bu başarı birlikte yaşamak isteyen milyonların başarısıdır

Ankara

CHP tarafından, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun mazbata törenini televizyondan izlerken yaptığı değerlendirmeye ilişkin video paylaşıldı.

Kılıçdaroğlu, videoda çok mutlu, huzurlu ve duygulu olduğunu belirtti.

Büyük bir başarı elde ettiklerini dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Türkiye için, çocuklarımız için, onların geleceği için, demokrasimiz için, hep birlikte huzur içinde yaşamak için. Bu başarı, bu topluma hizmet etmek için yola çıkan insanların başarısıdır. Bu başarı, birlikte yaşamak isteyen milyonların başarısıdır. Mutluluğumu ancak böyle anlatabiliyorum. Milletvekili arkadaşlarım, MYK'de görev alan Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlarım, Grup Başkanvekili arkadaşlarım ve CHP'nin bütün personeli gerçekten de gecesini gündüzüne katarak çalıştı, çaba harcadı, emek harcadı, güzel bir sonuç elde ettik, Türkiye'ye hayırlı olsun."

'Kazanan 16 milyon İstanbullu oldu'

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun mazbata almasına dair Twitter'dan değerlendirmede bulundu. 

Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması ile kazanan, 16 milyon İstanbullu oldu. Söz verdiği gibi bundan sonra bütün İstanbul'u kucaklayan bir belediye başkanı olacak, bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Teşekkürler İstanbul." açıklamasını yaptı.

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