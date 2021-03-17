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Politika

CHP Dış Politika Danışma Kurulu, Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Dış Politika Danışma Kurulu mart ayı toplantısına başkanlık etti.

Merve Yıldızalp Özmen   | 17.03.2021
CHP Dış Politika Danışma Kurulu, Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı

Ankara

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz koordinasyonunda çalışmalarını yürüten kurulun mart ayı toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği toplantıya, Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın yanı sıra CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, eski genel başkan yardımcıları Faruk Loğoğlu, Onur Öymen, Osman Korutürk ile eski milletvekilleri Haluk Koç, Rıza Türmen, Oğuz Oyan ve Hüseyin Pazarcı katıldı.

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