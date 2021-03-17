CHP Dış Politika Danışma Kurulu, Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Dış Politika Danışma Kurulu mart ayı toplantısına başkanlık etti.
Ankara
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz koordinasyonunda çalışmalarını yürüten kurulun mart ayı toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği toplantıya, Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın yanı sıra CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, eski genel başkan yardımcıları Faruk Loğoğlu, Onur Öymen, Osman Korutürk ile eski milletvekilleri Haluk Koç, Rıza Türmen, Oğuz Oyan ve Hüseyin Pazarcı katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.