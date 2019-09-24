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Politika

Çavuşoğlu KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından kabul edildi.

Hakan Çopur   | 24.09.2019
Çavuşoğlu KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

Washington

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu toplantıları kapsamında New York'ta temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye'nin KKTC'ye olan desteğinin vurgulandığı ve son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca BM temasları çerçevesinde Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita, Sudan Dışişleri Bakanı Esma Muhammed Abdullah ve Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

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