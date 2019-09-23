CHP Sözcüsü Öztrak: IMF ile gizli saklı bir görüşme yapmadık
CHP Sözcüsü Öztrak, IMF ile yaptıkları görüşmeye ilişkin, "Gizli saklı bir görüşme yapmadık, Ankara'da bilinen bir otelin lobisinde, orada bulunan bir odada görüşme yaptık." dedi.
Ankara
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
Toplantı sonrası açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı ve sabır temenni etti.
Hayatını kaybeden kanser hastası Neslican Tay'a, Allah'tan rahmet dileyen Öztrak, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için de "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.
Ekonomik kriz hakkında iki gazetecinin yaptığı haberin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yargıya taşındığını anımsatan Öztrak, sadece gazetecilerin değil, habere sosyal medyadan yorum yapan ekonomistler ve vatandaşlar da olmak üzere 38 kişinin yargılandığını söyledi.
Öztrak, bu davayı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davaya benzeterek, basına ve muhalif vatandaşlara gözdağı verilmek istendiğini iddia etti.
"Engin Özkoç dava açacak"
Öztrak, Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesini eleştirerek, "bundan yandaş iş adamı ve Katar ordusu"nun kazançlı çıkacağını öne sürdü.
Burada hukuksuzlukların ve yapılanların mevzuata uymadığı konusunda ciddi iddiaların olduğunu aktaran Öztrak, bu iddialarla ilgili CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un dava açacağını ifade etti.
"Mahcup olurlar"
"IMF ile yaptığınız görüşme basına yansıdı. Bu konuda ne dersiniz? Neden gizli görüşmeye ihtiyaç duydunuz?" sorusuna Öztrak, şu yanıtı verdi:
"Gizli saklı bir görüşme yapmadık, Ankara'da bilinen bir otelin lobisinde, orada bulunan bir odada görüşme yaptık. Bu görüşmenin gizli olduğu nereden çıkarılıyor? Söylenenlere baktığımız zaman olacak iş değil, sanki IMF'yi bu ülkeye biz davet etmişiz gibi konuşuyorlar. IMF'yi 4'üncü madde kapsamında inceleme yapmak üzere ülkeye davet eden Hazine ve Maliye Bakanlığı'dır.
4'üncü madde konsültasyonlarının öncelikli muhatabı ekonomi yönetimi ve ekonomi bürokrasisidir. Aynı zamanda IMF yetkilileri bunların yanında iş dünyasıyla, akademisyenlerle, muhalefetle de görüşür. Dünyanın birçok ülkesinde bunu yapmıştır. Ekonomik gelişmeler hakkında ekonomi, akademi ve siyaset dünyasının fikirlerini almak isterler. Bizimle yapılan görüşme de bu kapsamdadır. Kimse bu görüşmenin altında buzağı aramasın, öküzün altında buzağı aramasın. İktidar partisi yetkilileri de bu işin üzerine mal bulmuş mağribi gibi saldırmasın, mahcup olurlar. Bizim bir gayemiz var o da Türkiye IMF'ye muhtaç olmasın, IMF kapısına gitmesin."
"Kimseye verilmiş sözümüz yok"
"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ortak adaylık sözü verdiği iddiası var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Öztrak, "Bu, dereyi görmeden paçayı sıvamak demek. Bizim kimseye verilmiş bir sözümüz yok." dedi.
FETÖ borsası tartışmaları"
"FETÖ borsası tartışmalarının" sorulduğu CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, şöyle konuştu:
"FETÖ borsası içinde ülkenin yetkili kişilerinin avukatlarının yargıya çeşitli müdahaleler yaptığını, aslında FETÖ ile ilişkileri açık olan bir iş adamını savunduklarını dikkatle izliyoruz. FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkarılmadıkça ülkede bu işi çözmek mümkün değil. İnsanların vicdanı sızlıyor. Birileri parası, pulu, siyasi gücü var diye FETÖ ile iltisaklı olmasına rağmen hiçbir takibata uğramıyor, öbür taraftan KHK'larla devletteki görevlerinden atılan bir sürü insan gidiyor mahkemelerde beraat ediyor, görevine dönemiyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.