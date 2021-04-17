Çavuşoğlu, Fin ve Nijerli mevkidaşlarıyla görüştü

Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massoudou ile görüşmeler gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun, Nijerli mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde Massoudou'yu yeni görevi sebebiyle tebrik ettiği belirtildi.
Çavuşoğlu'nun Fin mevkidaşı Haavisto ile yaptığı görüşmeye yönelik bilgi paylaşılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.