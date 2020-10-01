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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kuruluna hitap ediyor
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Politika

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan yönetimini Türkiye’ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ermenistan yönetimini, her şeyi bir kenara bırakıp ısrarla Türkiye’ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak." dedi.

01.10.2020
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan yönetimini Türkiye’ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak Fotoğraf: Ali Balıkçı / AA

TBMM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'da 27. Dönem 4. Yasama Yılı açılışında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs ve Azerbaycan Türklerinden Balkanlar ve Kuzey Afrika'ya kadar her yerde kardeşlerimize samimi destek veren Meclisimiz, milletimizle birlikte tüm dostlarımızın da umut kaynağı olduğunu göstermiştir." dedi.

Erdoğan, "Türkiye'yi demokrasiye bedel ödemeden sahip olmuş bir ülke diye itham edenler, umarız 15 Temmuz gecesi bu bühtanlarından dolayı utanç duymuşlardır." ifadesini kullandı.

"Türkiye olarak, kendimizi 'iki devlet tek millet' olarak gördüğümüz Azerbaycanlı kardeşlerimize tüm imkanlarımızla ve tüm kalbimizle destek vermeyi sürdüreceğiz." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu bölgede kalıcı barışın yolu, Ermenilerin işgal ettikleri her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmelerinden geçiyor.

Ermenistan yönetimini, her şeyi bir kenara bırakıp ısrarla Türkiye’ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak.

Bu haydut devlete (Ermenistan) destek verenleri, kendilerine insanlığın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı konusunda ikaz ediyorum."

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