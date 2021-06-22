'Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de meteorolojik afetlerin sayıları ve şiddeti artış göstermeye başladı'
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ülkemizin iklim değişikliğinden olumsuz etkilenecek olan Akdeniz Havzası'nda yer alması nedeniyle gelecekte de bu artışların devam edeceğini söyleyebiliriz." dedi.
Iğdır
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de meteorolojik afetlerin sayılarının ve şiddetinin artış göstermeye başladığını belirterek, "Ülkemizin iklim değişikliğinden olumsuz etkilenecek olan Akdeniz Havzası'nda yer alması nedeniyle gelecekte de bu artışların devam edeceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla her şeyden önce meteorolojik karakterli doğal afetlere karşı azami ölçüde hazırlıklı olmalıyız." dedi.
Bakan Pakdemirli, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğünün açılışında yaptığı konuşmada, bakanlıklarının tarım, gıda, su, orman ve hava gibi 5 önemli ve hayati alandan sorumlu olduğunu hatırlattı.
Özellikle meteoroloji ve iklim konusunun son dönemde sadece Türkiye'de değil tüm dünyada gündemin ilk sıralarında yer aldığını söyleyen Pakdemirli, şöyle konuştu:
"Son 10 yıl tüm zamanların en sıcak dönemi oldu. Tabii bu durum, afetleri ve daha önce hiç alışkın olmadığımız hava olaylarını da beraberinde getirdi. Dünyada, 1970-2019 yılları arasındaki doğal afetlerin yaklaşık yüzde 79’u meteorolojik olaylarla doğrudan veya dolaylı olarak ilişkiliydi. Yine bu doğal afetler sonucunda can kayıplarının yüzde 56’sı ve ekonomik kayıpların da yüzde 75’i meteorolojik afetlerden kaynaklandı. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de meteorolojik afetlerin sayıları ve şiddeti artış göstermeye başladı. Ülkemizin iklim değişikliğinden olumsuz etkilenecek olan Akdeniz Havzası'nda yer alması nedeniyle gelecekte de bu artışların devam edeceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla her şeyden önce meteorolojik karakterli doğal afetlere karşı azami ölçüde hazırlıklı olmalıyız."
"Meteorolojik verilere vatandaşlar rahatlıkla ulaşabiliyor"
Bakan Pakdemirli, doğal afetlerin Allah'ın takdiri olduğunu, afeti tahmin etmenin de Allah'ın insanoğluna bahşettiği bir lütuf olduğunu belirtti.
Her meteorolojik verinin binlerce canı koruduğuna ve kurtardığına işaret eden Pakdemirli, "Tüm vatandaşlarımızın ve sektörlerin meteorolojik verilere anlık ulaşması için birçok uygulamayı devreye aldık. Bugün cep telefonumuza meteoroloji mobil uygulamasını indirerek tüm verilere rahatlıkla ulaşabiliyoruz." dedi.
Meteorolojik verilerin tarım, savunma ve diğer sektörler için de son derece önemli olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:
"Bir bölgede yetiştirilecek bitki çeşidinin seçimi, toprak işleme, ekim, dikim, budama, çapalama, sulama, ilaçlama ve hasat işlemlerinde meteorolojik veriler yönlendirici ilk faktördür. Hayvancılık alanında da sıcaklık değerlerinin hayvanlarda ölüm oranları, yem ve ilaç tüketim miktarları, canlı ağırlık, et-süt üretim ve verimi ile gebelik oranları üzerinde etkili olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla tarım ve hayvancılıktaki bütün planlamalarımızda, meteorolojik veriler sayesinde elde ettiğimiz referans bilgileri kullanıyoruz. Ayrıca taşkın koruma tesisi, baraj ve gölet inşa ederken de tesisin taşkın payını doğru ortaya koymak adına meteorolojik verilerden yararlanıyoruz. Diğer taraftan orman yangınlarına müdahale edecek ekiplerimizi konuşlandırırken, yıllık ve mevsimlik sıcaklık değerlerini en önemli kriter olarak değerlendiriyoruz."
"81 ilin ve ilçelerinin ayrıntılı hava tahminleri yayınlanıyor"
Bakan Pakdemirli, Türkiye'ye son 19 yılda meteoroloji alanında çok güçlü bir altyapı kazandırdıklarını ifade ederek, 2002’de 81 ilin günlük ve 3 günlük hava tahmini yapılırken, bugün 81 ilin saatlik, günlük, 5 günlük, haftalık, aylık ve mevsimlik tahminleri ile 973 ilçenin günlük ve 5 günlük ayrıntılı hava tahminlerini yayınladıklarını dile getirdi.
Otomatik meteoroloji gözlem sistemi sayısının 2002’de 31 olduğunu ve bu sayıyı son 19 yılda yaptıkları önemli çalışmalarla 2 bin 47’ye yükselttiklerini söyleyen Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Yine 2002’de sadece 1 olan meteoroloji radar sayımızı 18’e, Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu sayımızı da 1711'e çıkardık. 2002’de 7 olan yüksek atmosfer gözlem istasyonu sayımızı ise 9'a çıkardık. Ayrıca 1 adet mobil yüksek atmosfer gözlem istasyonu tesis ettik. Ben de bir pilot, kaptan ve çiftçi olarak, meteorolojinin tarım, havacılık ve denizcilik sektörü için ne denli önemli olduğunu çok iyi biliyorum. Bu nedenle, meteoroloji yatırımlarımızı planlarken, havacılık ve denizcilik faaliyetlerini ön planda tutmaya özen gösteriyorum. Bu kapsamda havalimanlarına kurulan meteoroloji gözlem istasyonu sayısını 74’e yükselttik. Denizlerimizde de 88 noktaya şamandıra ve Deniz Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasına 2 adet deniz radarı kurduk. 41 adet yıldırım tespit ve takip sistemi, 100 adet elde taşınabilir otomatik meteoroloji gözlem istasyonu ve 2 adet toz gözlem sistemi de inşa ettik.
"İHA/SİHA için meteorolojik destek veriyoruz"
Avrupa'da yaygın olarak kullanılan meteo-alarm sistemini yerli ve milli imkanlarla geliştirerek, METEOUYARI sistemini devreye aldıklarını anlatan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Son yıllarda milli savunma sanayisine de yerli ve milli imkanlarla üretilen insansız hava araçlarımız İHA/SİHA için meteorolojik destek veriyoruz. Ayrıca ülkemizde bir ilki geçekleştirdik. Kendi kurduğumuz ekipmanlarla, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotla görüşme gerçekleştirdik. Bakanlık olarak meteoroloji alanında A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarımızı detaylı analiz ettik. Makine-ekipmandan insan kaynağına, gözlem istasyonundan veri iletimimize kadar her bir konuyu detaylıca çalıştık. İhtiyaçlarımızı yeniledik ve uluslararası seviyeye yükselttik. Bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, Türkiye'nin en başarılı kurumlarından biri haline gelmişse ve tahminleri bu kadar doğruysa, arkasında işte bu çalışmalarımız vardır."
Türkiye'de 2 bin 47 noktada meteorolojik ölçüm ve gözlem yapıldığını hatırlatan Pakdemirli, açılışı yapılan ve Ağrı, Iğdır ile Kars'ın bağlı olduğu Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğünün, bölge ve ülkeye çok büyük katkısının olacağını kaydetti.
Pakdemirli, bölgedeki 37 gözlem sistemiyle zorlu coğrafi koşullar nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıkların sona ereceğini belirterek, "Bölge Müdürlüğümüzce, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 5. Hudut Alay Komutanlığının İHA/SİHA operasyonlarına da meteorolojik bilgiler aktararak, uçuş güvenliğine katkı sağlayacağız. Şüphesiz savaşı kazanmanın en önemli unsuru havayı iyi bilmek. Bunu yakın zamanda gördük. O yüzden 4 ülkenin kesişim noktasında Meteoroloji Bölge Müdürlüğü kurmamızın stratejik önemi çok büyük." ifadesini kullandı.
"Uçuş iptallerinin yaşandığı bölgede aksaklıklar azalacak"
Meteorolojik şartlar nedeniyle uçuş iptali ve gecikme olaylarının fazla yaşandığı Iğdır, Kars ve Ağrı'daki havaalanlarında aksaklıkların azaltılacağını aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti:
"Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında varılan anlaşmaya göre, Azerbaycan, ülkenin batısı ile Nahçıvan arasında bir koridor oluşturacaktır. Bu kapsamda, Ulaştırma Bakanlığımız da Nahçıvan üzerinden ülkemizi Orta Asya ülkelerine hem kara hem de demir yolu ile kesintisiz bağlayacağını açıklamıştır. Biz de her iki proje için önemli bir durak olacak olan Iğdır'ın hızla gelişeceğini, kara, hava ve demir yolu sektörleri açısından meteorolojik hizmetlere ihtiyacın artacağını değerlendirmekteyiz. Bu anlamda, bölge müdürlüğümüzün kuruluşunun önemi, vereceğimiz meteorolojik destekle ilerleyen dönemde daha iyi anlaşılmış olacaktır. Ermenistan, Nahçıvan ve İran ile sınır komşusu olan Iğdır, üç ülkeyle sınırı olan tek ilimizdir. Bu bakımdan Iğdır, Bölge Müdürlüğünün kuruluşuna bağlı olarak Türk dünyası ülkelerine yönelik, uluslararası eğitim ve uygulama merkezi gibi roller de üstlenecektir."
Afet ve acil durumlarda meteorolojik hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AFAD arasında "Meteoroloji Tırı"nın hizmete alındığını anımsatan Pakdemirli, tırla afet bölgelerinde ihtiyaç duyulan meteorolojik hizmetlerin 7/24 kesintisiz sağlanacağını anlattı.
Pakdemirli, "Bizler, içinde bulunduğumuz bilgi çağını iyi analiz etmeye, vatandaşımızı, asrın bilimsel nimetlerinden faydalandırmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Her alanda olduğu gibi, meteoroloji alanında da bilgi ve teknolojinin gücünü, sahanın dinamikleriyle birleştirerek, ürüne ve katma değere dönüştürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hizmetlerinin, slayt gösterimiyle katılımcılara anlatılmasının ardından, Halk Eğitim Merkezi'nin halk oyunları ekibi gösteri yaptı.
İl Müftü Vekili Ahmet Dağ'ın dua okuduğu programda, Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler kurdele keserek, yeni hizmete giren Bölge Müdürlüğünün açılışını yaptı.
Pakdemirli, daha sonra beraberindekilerle Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü binasını gezdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.