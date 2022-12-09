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Galatasaray Futbolcusu Bafetimbi Gomis, takımının Antalya’daki hazırlık kampında açıklamalarda bulunuyor.
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Politika

Başörtüsüne yönelik Anayasa değişiklik teklifi TBMM'ye sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişiklik teklifini TBMM Başkanlığına sundu

Sinan Uslu   | 09.12.2022
Başörtüsüne yönelik Anayasa değişiklik teklifi TBMM'ye sunuldu Fotoğraf: Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

TBMM

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