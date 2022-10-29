Dolar
18.59
Euro
18.53
Altın
1,644.71
ETH/USDT
1,555.20
BTC/USDT
20,600.00
BIST 100
3,878.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul’da Vatan Caddesi'nde resmigeçit töreni yapılıyor
logo
Politika

Bakanlardan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajları

29.10.2022
Bakanlardan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajları

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhuriyet'in dün olduğu gibi bugün de milli ve manevi değerlerini bilen, ülkesine karşı sorumluluk duygusu besleyerek bilimin ışığında yürüyen vatan evlatlarının omuzlarında yükseleceğini belirterek bu hususta onlara inancının sonsuz olduğunu bildirdi.

Özer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, yarınların teminatı çocuklara bırakılan en büyük miras ve sarsılmaz bir değer olan Cumhuriyet'in 99'uncu kuruluş yıl dönümünün büyük bir heyecan ve gururla kutlandığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'ni büyük gayretlerle inşa eden milletin, Milli Mücadele'nin her safhasında vatanseverliğini ve bağımsızlığına sadakatini tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyet'imiz, milli ve manevi değerlerini bilen, ülkesine karşı sorumluluk duygusu besleyerek bilimin ışığında yürüyen vatan evlatlarının omuzlarında yükselecektir. Bu hususta müreffeh geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza inancımız sonsuzdur. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına bir adım kala, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzun tazelediği heyecanımız ve fırsat eşitliğine dayanan eğitim anlayışımızla yeni neslimizi, çağın gereği olan bilgiyle donatacağız. Büyük eğitim ailemizin neferleri olarak karakterinde kahramanlık, idealinde hürriyet, davasında insaniyet olan bir milletin çocuklarına hizmet etmekten kıvanç duyuyoruz. Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimizi saygıyla yad ediyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nızı kutluyorum."

İçişleri Bakanı Soylu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, güçlü ve büyük bir liderlikle, şehit ve gazilerin fedakarlığı, köklü bir medeniyetin gücüyle kurulan ve "10 yıl yaşayamaz" denilen Cumhuriyet'in 99'uncu yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve gururu içinde bulunulduğunu belirtti.

Millet olmayı "yolculuk" olarak nitelendiren Soylu, mesajına şöyle devam etti:

"2200 yıllık devlet tarihimizin belki 100 yıllık bir etabını tamamlıyoruz ama şurası kesindir ki tamamladığımız bu yüzyıl özeldir, Kurtuluş Savaşı'nı verdiğimiz, ay yıldızlı bayrağımızı göklere çektiğimiz, İstiklal Marşı'mızı yazdığımız birinci yüzyılımız özeldir. 16 yıldızın ortasında Türkiye Cumhuriyeti’ni simgeleyen güneş özeldir, tektir ve aziz milletimizin, kıyamete kadar dünyanın üzerinde kalacak imzasıdır. Şimdi yeni bir yola çıkmaya hazırlanıyoruz. 21'inci yüzyılın başından itibaren Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hazırlandığımız 'Türkiye Yüzyılı', bugün belki sadece bize ait bir tanım olabilir ama inanıyoruz ki çok kısa sürede dünyanın da tasdik ettiği, kullandığı ve bugün merhametsizlik ve güvensizlik girdabında boğulan insanlık için umut ışığı aradığı bir ifade ve bir iklim olacaktır."

Türkiye'nin, savunma sanayisi üretimleriyle, dünyaya göç yönetimiyle, insanlığa umut olan terör ve uyuşturucu mücadelesiyle, vesayet yapılarını bertaraf ederek ulaşılan demokrasi standartlarıyla, yerli otomobilinden yerli uçağa kadar belirlediği ve ulaştığı her hedefte, 29 Ekim 1923'ü armağan edenlere layık olduğunu, onların hayallerinden ve ideallerinden ayrılmadığını ispat ettiğini vurgulayan Soylu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehit ve gazileri andı.

Bozdağ, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yayımladığı mesajında, Cumhuriyet'in 99. yıl dönümünü kutlayarak, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve dua ile anıyorum. Huzur, refah ve barış içinde başarılarla dolu nice yıllara." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz
Emine Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Teslim olan PKK mensupları, örgütteki infazları anlattı
Komandolardan Cumhuriyetin 99. yılında 'Her yerdeyiz' mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 29 Ekim'e özel videolu kutlama

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 29 Ekim'e özel videolu kutlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 29 Ekim'e özel videolu kutlama

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kırklareli'nde bir çiftçi tarlasına traktörüyle "Cumhuriyet 99 yaşında" yazdı

Kırklareli'nde bir çiftçi tarlasına traktörüyle "Cumhuriyet 99 yaşında" yazdı
Bakanlardan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajları

Bakanlardan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajları
Dünyada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Dünyada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet