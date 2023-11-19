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Politika

Bakan Fidan: Gazze için İslam ülkeleri ellerindeki bütün diplomatik araçları kullanma yolunu tercih etmiş durumda

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Gazze için İslam ülkeleri şu an itibarıyla ellerindeki bütün diplomatik ve insani araçları kullanma yoluyla problemi çözme yolunu tercih etmiş durumda.” dedi.

Safiye Karabacak  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
Bakan Fidan: Gazze için İslam ülkeleri ellerindeki bütün diplomatik araçları kullanma yolunu tercih etmiş durumda

Ankara

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