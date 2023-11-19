Bakan Fidan: Gazze için İslam ülkeleri ellerindeki bütün diplomatik araçları kullanma yolunu tercih etmiş durumda
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Gazze için İslam ülkeleri şu an itibarıyla ellerindeki bütün diplomatik ve insani araçları kullanma yoluyla problemi çözme yolunu tercih etmiş durumda.” dedi.
Ankara
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