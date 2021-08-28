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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Fatih Mehmet Medresesi'ni ziyaretinde konuşuyor
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Politika

Bakan Derya Yanık: İhtiyaç sahibi hanelere son 2 yılda 2,9 milyar lira elektrik tüketim desteği verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "1 Mart 2019'dan beri ayda 2,1 milyon ihtiyaç sahibi haneye 68-137 lira arasında elektrik tüketim desteği veriyoruz." dedi.

Sefa Şahin   | 28.08.2021
Bakan Derya Yanık: İhtiyaç sahibi hanelere son 2 yılda 2,9 milyar lira elektrik tüketim desteği verildi

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İktidarın elektrik faturasında halka destek vermesi gerekir." ifadelerinin yer aldığı tweetini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mart 2019'dan beri ayda 2,1 milyon ihtiyaç sahibi haneye 68-137 lira arasında elektrik tüketim desteği veriyoruz. Şimdiye kadar toplam desteğimiz 2,9 milyar lirayı geçti. Farkındayım hızımızı takip etmek kolay değil ama biraz daha çaba beklemek hakkımız."

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