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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşuyor
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Politika

Bakan Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Ruslarla ilgili paylaşımını değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı Ruslarla ilgili paylaşıma ilişkin, "Kılıçdaroğlu'nun öncelikle 'hiç kimse karışmasın' demesi gerekiyor. Varsa bilgisi, belgesi söylesin" dedi.

Süleyman Elçin  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
Bakan Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Ruslarla ilgili paylaşımını değerlendirdi

Antalya

AK Parti Antalya milletvekili adayı Çavuşoğlu, AA muhabirine gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletinse seçimlerde milletin karar vermesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan Ruslarla ilgili paylaşımına ilişkin, elinde bir delil varsa ortaya koyması gerektiğine işaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, "Bir iddia ortaya attı. Rusya bunu yalanladı. Lavrov, Ankara'ya geldiği zaman buna benzer bir soru sordular. Böyle bir niyetlerinin hiç olmadığını, olamayacağını söyledi. Biz de hiç kimsenin seçimlere karışmasını istemediğimizi belirttik." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun kazanması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybetmesi için Batı kaynaklı çok çaba sarf edenlerin olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Onlar bu ittifakı dizayn ediyor. Kılıçdaroğlu, onlara niye bir şey söylemiyor. Biz 'Rusya karışmasın, hiç kimse karışmasın. Bizim iç işlerimize, seçimlerimize kimse müdahale etmesin' diyoruz. 16 Mart'ta Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde kardeş ülkeler ortak deklarasyonda Türk halkına 'Erdoğan'ı destekleyin' anlamına gelecek bazı cümlelerle geldi. Biz 'Bu bizim iç işlerimize ve halkın iradesine karışma gibi olur, rica ediyoruz bunları koymayalım' dedik. Onlar da saygı gösterdiler. Onlar iyi niyetle geldiler ama biz bu kadar hassasız."

Kılıçdaroğlu ve ittifakını kimlerin dizayn ettiğinin belli olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Her gün masadan çıkardıkları belgeyi kime götürdükleri, hangi büyükelçinin bunun üzerinde çalıştığını biliyoruz. Devletin görevidir. Kılıçdaroğlu'nun öncelikle 'hiç kimse karışmasın' demesi gerekiyor. Varsa bilgisi, belgesi söylesin. Alman dergileri, Fransız dergisi L'Express, İngiliz The Economist, Wall Street Journal gibi kuruluşlar her gün bizim aleyhimize, Kılıçdaroğlu lehine haber yapıyor. Kılıçdaroğlu 'onlar da karışmasın' deseydi daha tutarlı olurdu. Ama insan bir iddia ortaya atıyorsa delil ve belgeleri ile ortaya atması lazım. Bunlar algı operasyonlarına başladı, kaybedeceklerini anladılar. Bir de kaybedeceklerini görünce 'şundan kaybettik, bundan kaybettik' demek için herhalde Batılıların da akıl vermesiyle bu tür yollara tevessül ediyorlar." ifadelerini kullandı.

"Bir tarafta sadece siyasi partiler yok terör örgütlerinin hepsi var"

Herkesin farklı düşünceleri olduğunu ancak 85 milyon insanı birleştirenin tek devlet, tek bayrak, tek vatan, tek millet olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Dolayısıyla biz bayrak, vatan söz konusu olunca tüm görüşlerimizi, düşüncelerimizi bir kenara bırakırız ve birleşiriz. Bunun örnekleri var. Önümüzdeki seçim Türkiye'nin beka seçimidir. Bir tarafta sadece siyasi partiler yok terör örgütlerinin hepsi var. PKK, FETÖ, DHKP-C'si var. Bir tarafta da Cumhur İttifakı var. Halkımız 'ülkenin güvenliği ve istikrarı bakımından kimi seçeceğiz' kararını verecek." diye konuştu.

Son 21 yılda yaptıklarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüzyılının başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade eden Çavuşoğlu, devasa hizmetlerle ikinci yüzyılın "Türkiye Yüzyılı" olacağının altını çizdi.

"Bu hayati bir seçimdir"

"Türkiye Yüzyılı"nın büyük bir vizyon olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bunu kimin yapacağını, kimin yapamayacağını vatandaş biliyor. Büyük bir afet yaşadık. Yaralarımızı sarıyoruz. O şehirleri ihya etmemiz, evleri yapmamız lazım. Oy veren de vermeyen de 'Bunu ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapar' diyor. Türk milleti olarak şahlanışa geçmemiz lazım. Bu hayati bir seçimdir. Vatandaşlarımız da bunları düşünerek son zamanlarda kararını vermeye başladı. Son 15 günde böyle olunca Cumhurbaşkanımıza destek daha da arttı. İlk turda vatandaşlarımızın oylarıyla Cumhurbaşkanımız tekrar seçilecek."

Çavuşoğlu, takdirin vatandaşlara ait olduğunu, vatandaşların hangi kararı verirse versin ona saygı duyacaklarını, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu sözlerine ekledi.

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