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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklama yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklama yapıyor.
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Politika

Bakan Çavuşoğlu, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yi kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile Dışişleri Bakanlığında görüştü.

Mustafa Deveci  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Bakan Çavuşoğlu, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yi kabul etti

Ankara

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Grandi ile yaptıkları görüşmenin gündeminin, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler ve etkileri olduğunu ifade etti.

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