Bakan Çavuşoğlu, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yi kabul etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile Dışişleri Bakanlığında görüştü.
Ankara
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Grandi ile yaptıkları görüşmenin gündeminin, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler ve etkileri olduğunu ifade etti.
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#BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi’yi kabul ettik. Gündemimiz, ülkemizde meydana gelen #asrınfelaketi ve etkileriydi. #deprem— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 10, 2023
Hosted @FilippoGrandi, UN High Comissioner for @Refugees. Disaster of the century was the main issue on our agenda. #earthquake 🇹🇷🇺🇳 pic.twitter.com/vteGDbqcCf