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Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bugün göreve başlayacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavi gördüğü hastaneden 5 gün önce taburu edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bugün görevine başlayacağı belirtildi.

Hatice Özdemir Tosun   | 08.12.2020
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bugün göreve başlayacak

Antalya

Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek uzun bir aradan sonra ilk kez Belediyeye giderek makamına oturacak. Böcek için Kovid-19 tedbirleri ve enfeksiyon riski dolayısıyla herhangi bir karşılama yapılmayacak, görüşeceği kişilerin sayısı mümkün olduğunca az tutulacak. 

3 Aralık'ta taburcu edilmişti

Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmış ve 3 Aralık'ta da taburcu edilmişti.

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