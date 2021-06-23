Akşener: Toplumun yüzde 75'i iklim kriziyle mücadele edilmesi gerektiğine inanıyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yapılan araştırmalara göre toplumun yüzde 75'inin iklim kriziyle mücadele edilmesi gerektiğine inandığını, iktidara geldiklerinde karbon kotasını uygulayacaklarını söyledi.
TBMM
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısındaki konuşmasına, yerli aşının 3'üncü faz testlerine başlanması nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.
Akşener, konuşmasının bir bölümünde okul servis taşımacılığı yapan Ahmet Alper İntepe'yi kürsüye davet etti.
İntepe'nin ardından konuşmasına devam eden Akşener, hükümetin enerji politikasına değindi.
Meral Akşener, Türkiye'nin, sadece rüzgar enerjisi potansiyelinin 48 bin megavat, yıllık 100 milyon ton petrole eşdeğer güneş enerjisi potansiyeli, 35 bin megavatlık da jeotermal enerji potansiyeline sahip bir ülke olduğunu belirtti.
Türkiye'nin bu imkana rağmen 2020'de enerjisinin yüzde 33'ünü kömürden sağladığına dikkati çeken Akşener, "Bu kömürün de yüzde 60'ını ithal etmişiz. Yani enerjimizin en büyük kısmını çevreye en zararlı enerji kaynağından elde etmişiz. Avrupa'nın bütün ülkeleri kömüre veda ediyor. Belçika 5 yıl önce tüm kömür santrallerini kapattı. Avusturya ve İsveç geçen yıl tüm kömür santrallerini kapattı. Fransa 1 yıl içinde, İngiltere 3 yıl içinde, İtalya da 4 yıl içinde, kömüre veda ediyor. Kömürle enerji üretimi artan tek ülkeyse maalesef Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.
İklim değişikliğine anımsatan Akşener, yapılan araştırmalara göre toplumun yüzde 75'inin iklim kriziyle mücadele edilmesi gerektiğine inandığını belirtti.
Akşener, iktidara geldiklerinde karbon kotasını uygulayacaklarını, Paris İklim Anlaşmasını onaylayıp 2050 için net sıfır emisyon hedefini koyacaklarını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.