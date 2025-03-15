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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılığın halen Batılı ülkelerde yayılmaya ve siyasetçisinden kamu görevlisine kadar toplumun tüm kesimlerini zehirlemeye devam ettiğini endişeyle görüyoruz." ifadesini kullandı.

Esra Ağaçyetiştiren  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" mesajı

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü'ne ilişkin yayımladığı mesajda, İslami değerlere dönük saldırıların olduğu her yerde, tüm insanlığı ve medeni dünyayı hedef alan insanlık düşmanı bir nefretin bulunduğunu kaydetti.

Gelişmiş demokrasilerin İslamofobi ile mücadelede yeterince etkili olamadığını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Bu da demokrasilerinin faşistler tarafından kuşatılmasına yol açıyor. Herkesin İslamofobi ile mücadelenin insanlık değerlerini savunmakla eş değer olduğunu anlaması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız İslamofobi kavramının yetersizliğine vurgu yaparak, küresel düzeyde bu nefreti körükleyenlerin tutumlarını 'İslam düşmanlığı' olarak tanımlamıştır. İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılığın halen Batılı ülkelerde yayılmaya ve siyasetçisinden kamu görevlisine kadar toplumun tüm kesimlerini zehirlemeye devam ettiğini endişeyle görüyoruz. İslam düşmanlığı olarak yayılan ve Müslümanları hedef alan ideolojik fanatizmin, DEAŞ ile bir farkı yoktur."

İslam düşmanlığıyla mücadelenin tüm insanlığın meselesi olduğuna işaret eden Çelik, "Batılı devletler ve siyasetçiler bu mücadelede daha çok sorumluluk üstlenmelidirler." değerlendirmesinde bulundu.

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